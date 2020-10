Депутаты ЕР направили в кабинет министров ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет ТАСС.

Среди инициатив предлагается как единоразовая индексация, так и поэтапный вариант. Предложения выдвинуты. Ожидаем ответ от правительства. С ПФР и Минтруда тему также обсудили, рассказал изданию заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Напомним, эксперт из Екатеринбурга в своем прогнозе предположил, что индексация пенсий работающим пенсионерам маловероятна раньше 2023 года. Стала известна возможная дата индексации пенсии работающим пенсионерам

