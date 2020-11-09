На Урале выписано почти 400 тысяч рублей штрафов за некачественную молочную продукцию

С июня по сентябрь было исследовано 4 365 проб молочной продукции, из них 9,4% оказались неудовлетворительными. По санитарно-химическим показателям неудовлетворительными признаны 72 пробы из 815, по физико-химическим показателям 55 проб из 621, в том числе по критериям фальсификации 19 проб из 254.