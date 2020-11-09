На Урале выписано почти 400 тысяч рублей штрафов за некачественную молочную продукцию

На Урале выписано почти 400 тысяч рублей штрафов за некачественную молочную продукцию

Сегодня, 11:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В третьем квартале 2020 года Роспотребнадзор проинспектировал более 30 тонн молочной продукции, сообщают в пресс-службе ведомства.

Была проверена 31 тонна молочной продукции, из них забраковали 0,3% из-за несоответствия требованиям нормативных документов, качества и фальсификации.

С июня по сентябрь было исследовано 4 365 проб молочной продукции, из них 9,4% оказались неудовлетворительными. По санитарно-химическим показателям неудовлетворительными признаны 72 пробы из 815, по физико-химическим показателям 55 проб из 621, в том числе по критериям фальсификации 19 проб из 254.

За третий квартал качество молочной продукции проверено на 62 объектах, на девяти из них установлены нарушения. Несоответствующая нормам продукция изъята из оборота. Составлено 24 протокола об административной ответственности на сумму более 383,5 тысяч рублей.

Ситуация, которая сложилась на рынке молока и молочных продуктов находится на контроле Управления Роспотребнадзора региона.

Напомним, глава Роспотребнадзора Дмитрий Козловских рассказал о том, какие ограничения планируется ввести на Новый год в связи с пандемией коронавируса.

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