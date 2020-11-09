Подросткам Свердловской области планируют ограничить доступ в торговые центры

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на сегодняшней конференции сказал, что на ближайшем заседании оперштаба будет рассмотрен вопрос том, чтобы запретить несовершеннолетним находиться в торговых центрах без родителей.