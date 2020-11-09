Подросткам Свердловской области планируют ограничить доступ в торговые центры

Подросткам Свердловской области планируют ограничить доступ в торговые центры

Сегодня, 12:19ОбществоPhoto: 1
Свердловским подросткам хотят планируют ограничить доступ в торговые центры, сообщает «Областная газета».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских на сегодняшней конференции сказал, что на ближайшем заседании оперштаба будет рассмотрен вопрос том, чтобы запретить несовершеннолетним находиться в торговых центрах без родителей.

Он отметил, что в некоторых субъектах РФ уже ввели такие ограничительные меры. По словам Козловских, это может дать определенный положительный результат.

Контролировать соблюдение этого требования должны будут администраторы ТЦ и службы безопасности. Если меру включат в указ губернатора, то за нарушениями будут следить сотрудники полиции, а также министерства общественной безопасности региона.

Напомним, в конце прошлой недели исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов подписал указ о переводе школьников с шестого по 11 класс на дистанционное образование.

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