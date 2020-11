СМИ: Руководитель ФАС Игорь Артемьев уйдет в отставку

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, занимавший пост с 2004 года, уйдет в отставку, пишет РБК со ссылкой на инсайдеров в правительстве и аппарате ФАС.

По словам источников, об отставке главы службе уже сообщили сотрудникам ведомства. В качестве возможного преемника источники называют замгубернатора Санкт-Петербурга Максима Шаскольского и главу ФАС по Санкт-Петербургу Вадима Владимирова. Такую же информацию пишут «Открытие медиа». Сообщается, что премьер-министр Михаил Мишустин рассматривает возможность смены руководителя ФАС. В качестве поощрения за заслуги ему будет предложена статусная должность. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин отправил в отставку полпреда в УрФО Николая Цуканова. На его место был назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова

