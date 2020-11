В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за упавшего на девочку забора

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетней девочки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Предварительно, 8 ноября около 14.30 с забора, который ограждает место строительства жилого комплекса, на улице Блюхера порывом ветра снесло плохо закрепленную часть фанеры. Она упала на проходящую несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения. В результате происшествия, у нее травма в виде перелома ноги. Как сообщила мать пострадавшей Е1, они шли по пешеходной части. Фанера отлетела из-за ветра и упала на ногу дочери. У девочки случился болевой шок, около трех минут она находилась без сознания. С виду ссадина была небольшая, но на снимке обнаружили перелом. По словам матери, после травмы ее дочь не чувствует ногу и испытывает «адскую» боль. Девочку должны поставить на учет у детского хирурга. Сейчас мать мама пострадавшей хочет, чтобы застройщик починил забор. Он поясняет, что там ходят дети в школу, мамы с колясками и пенсионеры и опасается, чтобы подобное происшествие не случилось снова. Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге 60-летняя женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой после того, как на нее во время урагана упал столб с проводами. В Екатеринбурге во время урагана на 60-летнюю женщину упал столб с проводами

