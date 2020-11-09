В Екатеринбурге прокуратура начала проверку из-за упавшего на девочку забора

Как сообщила мать пострадавшей Е1, они шли по пешеходной части. Фанера отлетела из-за ветра и упала на ногу дочери. У девочки случился болевой шок, около трех минут она находилась без сознания. С виду ссадина была небольшая, но на снимке обнаружили перелом.