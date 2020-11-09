Тагильские предприятия попросят принять участие в доставке лекарств ковид-пациентам

Тагильские предприятия попросят принять участие в доставке лекарств ковид-пациентам

Сегодня, 18:40ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил, что предприятия города попросят принять участие в доставке лекарств на дом больным коронавирусом в легкой форме, сообщает пресс-служба мэрии.

Об этом градоначальник сообщил на совещании по вопросам доставки врачей и медикаментов до болеющих коронавирусом в легкой форме.

Кроме мэра на собрании присутствовали главные врачи медицинских учреждений и руководители волонтерских организаций.

Отмечается, что на текущий момент особо остро стоит вопрос с транспортным обеспечением. Для нормального функционирования медицинских учреждений не хватает автомобилей.

Глава города попросил врачей определить количество необходимого транспорта. Он добавил, что топливо, средства индивидуальной защиты и дезинфекции выделит город.

Это не входит в зону ответственности муниципалитета, но мы не можем отвернуться от горожан. Сможем решить этот вопрос, подчеркнул мэр.

Владислав Пинаев добавил, что в крупные организации и предприятия Нижнего Тагила направят письма с просьбой выделить транспорт, часть машин обеспечит город. Кроме того, глава города призвал на помощь добровольцев, которые смогут возить медиков на личном автомобиле. Для них также будете обеспечено снабжение СИЗами, бензином и дезинфицирующими средствами.

Напомним, 2 ноября сообщалось о появившейся информации, что амбулаторным больным коронавирусом будет осуществляться доставка лекарств на дом. По словам инсайдера, средства на данные мероприятия уже выделены.

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