Тагильские предприятия попросят принять участие в доставке лекарств ковид-пациентам

Об этом градоначальник сообщил на совещании по вопросам доставки врачей и медикаментов до болеющих коронавирусом в легкой форме.
Кроме мэра на собрании присутствовали главные врачи медицинских учреждений и руководители волонтерских организаций.
Отмечается, что на текущий момент особо остро стоит вопрос с транспортным обеспечением. Для нормального функционирования медицинских учреждений не хватает автомобилей.
Глава города попросил врачей определить количество необходимого транспорта. Он добавил, что топливо, средства индивидуальной защиты и дезинфекции выделит город.
Это не входит в зону ответственности муниципалитета, но мы не можем отвернуться от горожан. Сможем решить этот вопрос, подчеркнул мэр.
Владислав Пинаев добавил, что в крупные организации и предприятия Нижнего Тагила направят письма с просьбой выделить транспорт, часть машин обеспечит город. Кроме того, глава города призвал на помощь добровольцев, которые смогут возить медиков на личном автомобиле. Для них также будете обеспечено снабжение СИЗами, бензином и дезинфицирующими средствами.
Напомним, 2 ноября сообщалось о появившейся информации, что амбулаторным больным коронавирусом будет осуществляться доставка лекарств на дом. По словам инсайдера, средства на данные мероприятия уже выделены.