Тагильские предприятия попросят принять участие в доставке лекарств ковид-пациентам

Владислав Пинаев добавил, что в крупные организации и предприятия Нижнего Тагила направят письма с просьбой выделить транспорт, часть машин обеспечит город. Кроме того, глава города призвал на помощь добровольцев, которые смогут возить медиков на личном автомобиле. Для них также будете обеспечено снабжение СИЗами, бензином и дезинфицирующими средствами.