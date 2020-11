В Свердловской области пациентам с коронавирусом начнут привозить домой бесплатные лекарственные препараты, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По его словам, для этого уже выделены средства, лекарства будут выдавать бесплатно. Сейчас решается вопрос о доставке, так как у поликлиник наблюдается нехватка автомобилей. Вопросом обеспечения транспортом должны заняться главы городов, а доставкой препаратов — поликлиники. Источник уточнил, что точной даты начала развоза лекарств пока не называется. Напомним, стало известно, когда в регион поступит вакцина от коронавируса. СМИ сообщают, что в Свердловскую область ее завезут через три недели. Стало известно о сроках поступления вакцины от COVID-19 в Свердловскую область

