Губернатор Свердловской области подписал приказ о награждении 17 работников в сфере образования премией. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

За первое место в шести номинациях награждены денежным поощрением в размере 270 тысяч рублей: Преподаватель Детской музыкальной школы Жанна Барабанщикова из ЗАТО Свободный;

Учитель биологии школы №68 с углублённым изучение отдельных предметов Артём Гагауз из Екатеринбурга;

Учитель немецкого и английского языков школы №6 Евгения Репта из Карпинска;

Педагог Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Татьяна Козлова;

Учитель-логопед детсада №90 Светлана Мешалкина из Каменска-Уральского;

Директор лицея №110 им. Л. К. Гришиной Ирина Виноградова из Екатеринбурга. За второе место по 220 тысяч рублей получат пять работников образования: Преподаватель Дворца творчерства детей и молодёжи «Одарённость и технологии» Анна Толкачева из Екатеринбурга;

Учитель начальных классов школы № 54 Новоуральского ГО Александра Ольховцева;

Воспитатель детского сада №43 Виктория Безручко из Полевского;

Учитель Специализированного учебно-научного центра УрФУ Андрей Коновалов;

Директор школы-интерната №17 «Юные спасатели МЧС» Наталья Самойленко из Верхней Салды. Третье месте и награду в размере 160 тысяч рублей получили: Педагог-организатор ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» Наталья Лытина из Екатеринбурга;

Воспитатель детского сада «Золотая рыбка» Кристина Борисенко;

Преподаватель Слободотуринского аграрно-экономического техникума Галина Намятова;

Преподаватель Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Елена Колупаева;

Учитель-логопед детсада №21 Наталья Топоркова из Ирбита;

Директор школы №29 Анна Киселёва из Берёзовского.

