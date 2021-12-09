Каток в Екатеринбурге очистили от песка после жалоб местных жителей

Каток в Екатеринбурге очистили от песка после жалоб местных жителей
Каток в Екатеринбурге очистили от песка после жалоб местных жителей
Сегодня, 22:16ОбществоФото: 1МI
В Екатеринбурге на Химмаше убрали с катка песок, который насыпали там для безопасности. В мэрии пояснили, что лед еще не готов.

В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с песком на одном из катков в городе. Местные жители района Химмаш пожаловались редакции Е1, что только что залитый каток был засыпан песком.

Изданию в горадминистрации пояснили, что данная процедура была выполнена для возможности финальной подготовки ледового покрытия к открытию. Техперсонал катка не должен покалечиться во время работы, сообщили изданию в мэрии. В настоящий момент весь песок с поля уже убрали.

При этом поле планируют открыть только 15 декабря.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее предложил заменить в 2022 году традиционный ледовый городок на площади 1905 года катком.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Алексей Орловледадминистрация екатеринбургакаток
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы