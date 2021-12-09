Каток в Екатеринбурге очистили от песка после жалоб местных жителей

В Екатеринбурге на Химмаше убрали с катка песок, который насыпали там для безопасности. В мэрии пояснили, что лед еще не готов.

В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с песком на одном из катков в городе. Местные жители района Химмаш пожаловались редакции Е1, что только что залитый каток был засыпан песком. Изданию в горадминистрации пояснили, что данная процедура была выполнена для возможности финальной подготовки ледового покрытия к открытию. Техперсонал катка не должен покалечиться во время работы, сообщили изданию в мэрии. В настоящий момент весь песок с поля уже убрали. При этом поле планируют открыть только 15 декабря. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее предложил заменить в 2022 году традиционный ледовый городок на площади 1905 года катком. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил залить каток вместо ледового городка

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