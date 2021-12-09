Каток в Екатеринбурге очистили от песка после жалоб местных жителей

В администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с песком на одном из катков в городе. Местные жители района Химмаш пожаловались редакции Е1, что только что залитый каток был засыпан песком.
Изданию в горадминистрации пояснили, что данная процедура была выполнена для возможности финальной подготовки ледового покрытия к открытию. Техперсонал катка не должен покалечиться во время работы, сообщили изданию в мэрии. В настоящий момент весь песок с поля уже убрали.
При этом поле планируют открыть только 15 декабря.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее предложил заменить в 2022 году традиционный ледовый городок на площади 1905 года катком.