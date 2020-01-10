ГДДЮТ подал иск в суд к Счётной палате Нижнего Тагила

Так положено, без этого не обойтись. Всё остальное, что справедливо было написано — устранено и в Счётную палату всё предоставлено, сказала Оксана Михневич.

Напомним, в октябре прошлого года во дворце прошла проверка Счётной палаты, в ходе которой было выявлено 36 нарушений: завышение показателя объема муниципальной услуги, несоответствия в журналах учёта работы педагогов, неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 61,5 тысячи рублей, выплата зарплаты отдельным работникам без оснований и другие. Ранее Оксана Михневич заявляла, что расчёт показателей человеко/часов сделан не верно. Она, считает, что причина этому — некорректно составленная формула, по которой высчитывается норма. Кроме того, директор написала жалобу на одну из инспекторов Счётной палаты, которая, по её мнению, вела себя некорректно во время проверки.