ГДДЮТ подал иск в суд к Счётной палате Нижнего Тагила
Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле подал заявление в Арбитражный суд с требованием признать незаконным представление Счётной палаты.
ГДДЮТ выражает несогласие по четырём пунктам проверки: завышение показателя объема муниципальной услуги, несоблюдение установленного порядка формирования и завышение объема финансового обеспечения муниципального задания, а также завышение в отчете о выполнении муниципального задания показателей по качеству услуг, сообщила директор дворца Оксана Михневич.
Первое, что мы просили — приостановить действие представления, а второе — признать незаконным, рассказала TagilCity.ru юрист ГДДЮТ Людмила Татарникова.
Согласно определению суда, ходатайство дворца о приостановлении действия представления Счётной палаты осталось без удовлетворения. Слушание дела состоится 27 января.
Также Оксана Михневич сообщила, что ранее состоялся мировой суд по административному правонарушению заместителя директора. Сотрудница была оштрафована на 10 тысяч рублей.
Так положено, без этого не обойтись. Всё остальное, что справедливо было написано — устранено и в Счётную палату всё предоставлено, сказала Оксана Михневич.
Напомним, в октябре прошлого года во дворце прошла проверка Счётной палаты, в ходе которой было выявлено 36 нарушений: завышение показателя объема муниципальной услуги, несоответствия в журналах учёта работы педагогов, неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 61,5 тысячи рублей, выплата зарплаты отдельным работникам без оснований и другие. Ранее Оксана Михневич заявляла, что расчёт показателей человеко/часов сделан не верно. Она, считает, что причина этому — некорректно составленная формула, по которой высчитывается норма. Кроме того, директор написала жалобу на одну из инспекторов Счётной палаты, которая, по её мнению, вела себя некорректно во время проверки.