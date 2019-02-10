Выставка трофейной сирийской техники и вооружения прибудет в Екатеринбург

Выставка представляет собой железнодорожный состав с трофейной техникой и вооружением, которое российские вооружённые силы изъяли у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии. Поезд состоит из 18 вагонов, где разместят более 500 единиц трофеев.