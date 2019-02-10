Выставка трофейной сирийской техники и вооружения прибудет в Екатеринбург
Сегодня, 21:56ОбществоФото: mil.ru
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Передвижная военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» пройдет в 16 регионах ЦВО. Трофейную технику покажут в 60 городах России, среди которых есть и Екатеринбург.
Сюжеты: Екатеринбург
Выставка представляет собой железнодорожный состав с трофейной техникой и вооружением, которое российские вооружённые силы изъяли у группировок незаконных вооруженных формирований в Сирии. Поезд состоит из 18 вагонов, где разместят более 500 единиц трофеев.
Передвижная акция посетит 16 регионов Центрального военного округа, что составит 28 тыс. километров пути и 60 городов. Расписание движения состава будет позже опубликовано на сайте Министерства обороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства. 8 мая поезд вернётся в Московскую область.
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