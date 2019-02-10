Житель Екатеринбурга замуровал в подвале бродячих котов

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9 февраля около 22:30 житель дома №29 на улице Индустрии в Екатеринбурге замуровал в подвале трех котов. По словам жильцов, делает он это не в первый раз.
Сюжеты: Екатеринбург
В подвале живут два кота и кошка, обитающая там уже около 10 лет. Мужчина засыпал продух подвала снегом и залил водой, чтобы все замерзло, рассказали жильцы дома. Также они утверждают, что делает он это уже не в первый раз.
Одна из местных жительниц вызвала полицию. Мужчина, замуровавший кошек, пообещал сотрудникам правопорядка откопать животных, но не сделал этого.
Сегодня, 10 февраля, для вызволения кошек из подвала, на место приедут зооспасатели, сообщает E1.ru.
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