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Житель Екатеринбурга замуровал в подвале бродячих котов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Cat 3423417 960 720

Житель Екатеринбурга замуровал в подвале бродячих котов

Сегодня, 11:24ОбществоФото: pixabay.com
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