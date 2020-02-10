Тагильчан просят дать название будущему скверу возле медколледжа

Сейчас сотрудники Центра готовят заявку в региональное министерство инвестиций и развития на благоустройство общественной территории. Рабочее название проекта — «Романтический сад».

Напомним, если заявка будет одобрена, то город получит субсидию в размере четырех миллионов рублей на обустройство сквера. Планируется, что там будет заменено асфальтовое покрытие, появятся скамейки с навесами от дождя, на месте неиспользуемого технического резервуара возведут светодиодный фонтан.