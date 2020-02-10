Тагильчан просят дать название будущему скверу возле медколледжа
Сегодня, 16:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жителей Нижнего Тагила просят придумать название новому скверу, который появится возле медицинского колледжа на улице Горошникова, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас сотрудники Центра готовят заявку в региональное министерство инвестиций и развития на благоустройство общественной территории. Рабочее название проекта — «Романтический сад».
Напомним, если заявка будет одобрена, то город получит субсидию в размере четырех миллионов рублей на обустройство сквера. Планируется, что там будет заменено асфальтовое покрытие, появятся скамейки с навесами от дождя, на месте неиспользуемого технического резервуара возведут светодиодный фонтан.
Свои идеи по названию нового сквера тагильчане могут отправлять на электронную почту Центра развития туризма turizmnt@mail.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей