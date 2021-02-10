В Нижнем Тагиле арендатор парковки у «КИТа» задолжал мэрии более полумиллиона рублей

В Нижнем Тагиле арендатор парковки у «КИТа» задолжал мэрии более полумиллиона рублей

Сегодня, 14:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле суд обязал выплатить долг и пени арендатора парковки у ТЦ «КИТ» на ГГМ в пользу администрации города. Сумма составляет более полумиллиона рублей.

ООО «Прогресс Ростов» является арендатором земельного участка у ТЦ «КИТ», который предназначен для бесплатной парковки служебного и личного транспорта.

В связи с несвоевременной оплатой у организации образовалась задолженность перед собственником участка администрацией Нижнего Тагила в размере 454 тысяч рублей.

Photo:Яндекс.Карты

Мэрия обратилась в суд и потребовала взыскать задолженность и пени за просроченную оплату. Арбитражный суд Свердловской области обязал выплатить ООО «Прогресс Ростов» в пользу мэрии 454 тысячи рублей основного долга и 69,5 тысячи рублей пени.

Отмечается, что ответчик пытался оспорить назначенные пени, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы в виде пандемии COVID-19, однако суд отклонил данные требования. Материалы судебных документов опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Напомним, 24 декабря 2020 года стало известно о привлечении ФССП к сносу незаконных строений у дома-маяка в Нижнем Тагиле. Муниципалитет обратится к приставам для составления исполнительного листа к владельцу дома для исполнения решения суда. Хозяину предписали демонтировать каменные плитку, парапет и лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами.

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