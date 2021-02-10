В Нижнем Тагиле арендатор парковки у «КИТа» задолжал мэрии более полумиллиона рублей

Напомним, 24 декабря 2020 года стало известно о привлечении ФССП к сносу незаконных строений у дома-маяка в Нижнем Тагиле. Муниципалитет обратится к приставам для составления исполнительного листа к владельцу дома для исполнения решения суда. Хозяину предписали демонтировать каменные плитку, парапет и лестницу, цепь с причальными столбами и забор с воротами.