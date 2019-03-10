Руководитель администрации Чувашии назвал мало зарабатывающих учителей ленивыми

Руководитель администрации Чувашии во время сессии госсовета республики сообщил, что бюджетники, которые мало зарабатывают, являются ленивыми.

Как пишет РИА Новости, Васильев сказал:

На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.

Ранее депутат гордумы Волгограда Гасан Набиев сообщил, что «пенсии размером 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкоголики». По мнению депутата, «нормально работавшие сотрудники получают пенсию в размере 20-25 тысяч рублей».