Руководитель администрации Чувашии назвал мало зарабатывающих учителей ленивыми
Сегодня, 08:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев считает, что педагоги и врачи получают маленькую зарплату из-за лени.
Руководитель администрации Чувашии во время сессии госсовета республики сообщил, что бюджетники, которые мало зарабатывают, являются ленивыми.
Как пишет РИА Новости, Васильев сказал:
На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату.
Ранее депутат гордумы Волгограда Гасан Набиев сообщил, что «пенсии размером 8 тысяч рублей получают тунеядцы и алкоголики». По мнению депутата, «нормально работавшие сотрудники получают пенсию в размере 20-25 тысяч рублей».
Высказывания чиновников о доходах граждан в последнее время вызывают широкий общественный резонанс.
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