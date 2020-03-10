Администрацию Среднеуральска заподозрили в коррупции при строительстве лыжной базы

Сообщение в Антикоррупционный комитет поступило в октябре прошлого года от самих работников администрации Среднеураьска. Они указали, что ряд должностных лиц могли нарушить законодательство при заключении контракта на строительство быстровозводимой лыжной базы. Муниципальный контракт был заключен между ООО «Производственная фирма Универсальные строители» и отделом физической культуры, спорта и туризма администрации города. По сведениям заявителей, цена контракта была существенно завышена. Возведение здания базы обошлось городской казне в 20 миллионов рублей (42 тысяч рублей за квадратный метр). При этом рыночная стоимость таких строений составляет от 2,2 до 15 тысяч рублей.