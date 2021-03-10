«Горячая линия» по защите прав потребителей заработала в Нижнем Тагиле

По вопросам покупки товаров, в том числе через Интернет, и защиты своих прав тагильчане смогут обратиться на «горячую линию».

Роспотребнадзор в преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта, запустил в Свердловской области «горячую линию». Мероприятие проводится ежегодно. Звонки будут принимать до 20 марта специалисты Роспоребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Жители Нижнего Тагила по всем интересующим вопросам могут обратиться по телефону 8-912-642-06-23. Также можно бесплатно позвонить на номер Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43. Кроме того, информацию о правах и механизмах защиты потребителей можно узнать через информационный портал ведомства. Напомним, в Нижнем Тагиле с 1 марта заработала «горячая линия» по вопросам благоустройства. «Горячая линия» по вопросам благоустройства заработала в Нижнем Тагиле

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