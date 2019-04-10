Экс-мэр Ройзман назвал Екатеринбург провинциальным городом

Высказывание Ройзмана связано с обсуждением темы о реконструкции памятника Ленину, на которую планируется выделить 105 миллионов рублей. Бывший градоначальник заявил, что данную инициативу не поддерживает, так как памятник Ленину является неотъемлемой атрибутикой любого провинциального города.

Они выглядят нелепо, они не соответствуют современным городам, они не соответствуют сегодняшней жизни. Ну и, скорее, они являются таким элементом раздора, сказал Ройзман в эфире радиостанции.