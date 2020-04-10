В Екатеринбурге отменили пасхальный крестный ход из-за коронавируса
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге в этом году из-за коронавируса не будет проводиться крестный ход, в честь Пасхи, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
В пресс-службе Екатеринбургской епархии пояснили, что в храмах пройдет Пасхальная вечерня, а богослужение, которое пройдет в Храме на Крови, будет транслироваться по телевидению.
Напомним, что в Свердловской области коронавирусом заболел 61 человек, в том числе житель Нижнего Тагила.
Карта распространения коронавируса в России
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей