Екатеринбуржец прошел в Бессмертном полку с провокационной табличкой

Молодой екатеринбуржец выделился из шествия. Мужчина шел вместе со своей семьей и нес табличку с надписью «Не за такую страну проливалась кровь наших дедов».

После парада фото парня распространилось по всем социальным сетям. Подписчики разделились на тех, кто поддерживает позицию жителя Екатеринбурга, и тех, кто не согласен с надписью.