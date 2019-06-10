Путин уволил главу Уральской транспортной прокуратуры
Сегодня, 09:00ОбществоФото: Уральская транспортная прокуратура
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На Урале от занимаемой должности распоряжением президента России Владимира Путина освобожден глава транспортной прокуратуры, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Павел Кукушкин руководил Уральской транспортной прокуратурой с 2007 года, в отставку он отправлен в возрасте 63 лет. До этого он работал в прокуратурах Магаданской, Кировской и Свердловской областей.
Кто займет кресло Кукушкина пока не сообщается.
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