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Свердловская область заняла 2-ое место в России по темпу предоставления жилья сиротам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Свердловская область заняла 2-ое место в России по темпу предоставления жилья сиротам

Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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