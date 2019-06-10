Свердловская область заняла 2-ое место в России по темпу предоставления жилья сиротам
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Средний Урал занял второе место по России по количеству жилья, предоставленного сиротам в 2018 году, согласно данным Росстата.
В 2018 году свердловские дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей получили рекордное число квартир — 1,03 тысячи. С 2010 года более шести тысяч свердловчан, оставшихся без родителей, смогли получить квартиры. В прошлом году объем финансирования, направленного на покупку и строительство жилья для сирот, составил пять миллиардов рублей. В этом году сумма увеличена до 5,8 миллиарда рублей.
Планируется, что в 2019 году жилье получат не менее 800 сирот, однако возможно увеличение числа новоселов благодаря корректировкам бюджета.
Мы набрали очень хорошие темпы по предоставлению жилья детям-сиротам и будем их поддерживать, подчеркнул глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
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