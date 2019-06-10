Уральский культурный форум завершился парадом духовых оркестров

В торжественном шествии приняли участие музыканты из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Асбеста, Каменска-Уральского и других городов региона. В параде участвовали военные оркестры, детские оркестры школ искусств и любители. Шествие завершилось концертом духовой музыки. На мероприятие приехали гости из других городов.