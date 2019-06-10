Уральский культурный форум завершился парадом духовых оркестров
Сегодня, 07:54ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В Екатеринбурге завершился Уральский культурный форум. В закрытии мероприятия приняли участие 600 музыкантов из 20 коллективов, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
В торжественном шествии приняли участие музыканты из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Асбеста, Каменска-Уральского и других городов региона. В параде участвовали военные оркестры, детские оркестры школ искусств и любители. Шествие завершилось концертом духовой музыки. На мероприятие приехали гости из других городов.
Участие в Уральском культурном форуме приняли более 2,7 тысяч деятелей культуры и искусства из 39 регионов России. На форуме обсудили создание единого культурного пространства, поговорили о перспективах развития культуры в регионе, специалисты поделились опытом в формате круглых столов.
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