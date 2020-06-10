Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом
При посещении общественных мест, в том числе и пунктов приема платежей, всегда есть вероятность заразиться коронавирусом. В связи с этим рекомендуется производить оплату бесконтактным способом. TagilCity.ru совместно с регоператором «Рифей» подготовило для жителей Нижнего Тагила ряд советов.
Есть несколько способов, позволяющих оплатить услуги регионального оператора бесконтактным способом:
Способ 1. Мобильное приложение «Коммуналка Онлайн»
Данное приложение позволяет оплачивать все коммунальные услуги в одном месте. Оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.
Способ 2. Банковские дистанционные сервисы
Оплата коммунальных услуг доступна в интернет-банке, в том числе и Сбербанк онлайн.
Способ 3. Личный кабинет
На сайте «РИЦ» можно оплатить услуги в личном кабинете. Там же размещена и форма договора на оказание услуг.
При возникновении вопросов по поводу оплаты или начисления платежей всегда можно обратиться на «горячую линию» по телефонам 8 (800) 250-32-42 для физических лиц и 8 (800) 234-66-48 для юридических лиц.
Напоминаем, что в связи с постановлением Правительства РФ, начисление пеней с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года приостановлено.