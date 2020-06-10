Как в Нижнем Тагиле оплатить услуги по обращению с ТКО и не заразиться коронавирусом

Есть несколько способов, позволяющих оплатить услуги регионального оператора бесконтактным способом:

Способ 1. Мобильное приложение «Коммуналка Онлайн»

Данное приложение позволяет оплачивать все коммунальные услуги в одном месте. Оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Оплата через приложение Фото: TagilCity.ru

Способ 2. Банковские дистанционные сервисы

Оплата коммунальных услуг доступна в интернет-банке, в том числе и Сбербанк онлайн.

Оплата через интернет-банк Фото: TagilCity.ru

Способ 3. Личный кабинет

На сайте «РИЦ» можно оплатить услуги в личном кабинете. Там же размещена и форма договора на оказание услуг.

Оплата в личном кабинете Фото: TagilCity.ru

При возникновении вопросов по поводу оплаты или начисления платежей всегда можно обратиться на «горячую линию» по телефонам 8 (800) 250-32-42 для физических лиц и 8 (800) 234-66-48 для юридических лиц.

Номера телефонов Фото: TagilCity.ru

Напоминаем, что в связи с постановлением Правительства РФ, начисление пеней с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года приостановлено.