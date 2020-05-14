Как правильно выбросить мусор и не заразиться COVID-19
Согласно данным Роспотребнадзора, коронавирус может сохраняться на твердых поверхностях до 7 дней. Это значит, что инфицированными могут оказаться и коммунальные отходы. Поэтому важно знать, как правильно выбросить мусор и не заразиться. TagilCity.ru подготовило для жителей Нижнего Тагила ряд рекоменциций.
Существует несколько правил, которые должны соблюдать все граждане, с целью предупреждения заражения коронавирусом:
Правило 1. Регулярность
На данный момент количество рейсов мусоровозов было увеличено, отходы с контейнерных площадок вывозятся регулярно. Поэтому нет смысла ждать, пока ведро или мусорный пакет станет полным. Помните, что даже если емкость закрытая, мусор, в любом случае, выделяет испарения и вредные вещества.
В пресс-службе компании «Рифей» в Нижнем Тагиле отметили, что мусор из контейнеров вывозится согласно санитарным нормам, то есть ежедневно в теплое время года. Кроме того, отдельно вывозится крупногабаритный мусор, в зависимости от объемов накопления на площадке.
Правило 2. Обработка
Прежде всего, рекомендуется регулярно проводить обработку жилья посредством дезинфицирующих средств и чаще мыть руки. На случай, если возможности помыть руки нет - ностите с собой санитайзер.
Правило 3. Мусор может быть инфицирован
Это значит, что выбрасывать мусор нужно обязательно в маске и перчатках. Региональные операторы хоть и проводят обработку мусоровозов при помощи специальных растворов, но в мусоре могут оказаться медицинские маски, салфетки, а также другие отходы, на поверхности которых может оставаться вирус. Потребителям рекомендуется упаковывать данный тип отходов отдельно, желательно, используя два пакета.
Правило 4. Аккуратность
Нельзя выбрасывать мусор рядом с контейнерами на асфальт. Не забывайте, что его могут разнести домашние животные и птицы, а также раздуть ветер.
Регоператор контроль за состоянием здоровья сотрудников осуществляет ежедневно. Так, в начале рабочего дня измеряется температура. Кроме того, водители проходят медосмотры перед рейсами.
Водителям рекомендуется использовать при погрузке маски и перчатки, а также обрабатывать руки специальными средствами. Спецтехника тоже регулярно подвергается обработке.
Если вы заметили, что мусорные контейнеры заполнены, то обратитесь на горячую линию регионального оператора по номеру: 8-800-234-02-43.