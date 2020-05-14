Как правильно выбросить мусор и не заразиться COVID-19

Существует несколько правил, которые должны соблюдать все граждане, с целью предупреждения заражения коронавирусом:

Правило 1. Регулярность На данный момент количество рейсов мусоровозов было увеличено, отходы с контейнерных площадок вывозятся регулярно. Поэтому нет смысла ждать, пока ведро или мусорный пакет станет полным. Помните, что даже если емкость закрытая, мусор, в любом случае, выделяет испарения и вредные вещества.

В пресс-службе компании «Рифей» в Нижнем Тагиле отметили, что мусор из контейнеров вывозится согласно санитарным нормам, то есть ежедневно в теплое время года. Кроме того, отдельно вывозится крупногабаритный мусор, в зависимости от объемов накопления на площадке.

Правило 2. Обработка Прежде всего, рекомендуется регулярно проводить обработку жилья посредством дезинфицирующих средств и чаще мыть руки. На случай, если возможности помыть руки нет - ностите с собой санитайзер.

Правило 3. Мусор может быть инфицирован Это значит, что выбрасывать мусор нужно обязательно в маске и перчатках. Региональные операторы хоть и проводят обработку мусоровозов при помощи специальных растворов, но в мусоре могут оказаться медицинские маски, салфетки, а также другие отходы, на поверхности которых может оставаться вирус. Потребителям рекомендуется упаковывать данный тип отходов отдельно, желательно, используя два пакета.

Правило 4. Аккуратность Нельзя выбрасывать мусор рядом с контейнерами на асфальт. Не забывайте, что его могут разнести домашние животные и птицы, а также раздуть ветер.

Регоператор контроль за состоянием здоровья сотрудников осуществляет ежедневно. Так, в начале рабочего дня измеряется температура. Кроме того, водители проходят медосмотры перед рейсами.

Водителям рекомендуется использовать при погрузке маски и перчатки, а также обрабатывать руки специальными средствами. Спецтехника тоже регулярно подвергается обработке.