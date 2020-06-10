В Екатеринбурге устроившим катание в купальниках в телеге водителям грозят штрафы
Сегодня, 12:39ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге, устроившим катание в купальниках с бассейном-телегой, будут назначены штрафы. Это касается не всех участников мероприятия, а только водителей, сообщает E1.
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После изучения видео автоинспекторы пришли к выводу, что автовладельцами были грубо нарушены правила дорожного движения.
В УГИБДД по Екатеринбургу отметили, что в соответствии с правилами, перевозка людей вне кабины запрещена. По этой причине действия водителя квалифицируются по ч. 2 ст. 12.23 КоАП. По данной статье предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.
Также было решено оштрафовать еще одного участника мероприятия за тонировку, машина которого не попала на видео.
Напомним, вчера вечером молодые люди устроили катание в купальниках на телеге-бассейне, прицепив ее к автомобилю. На видео запечатлена часть «прогулки», где молодежь проехала по проспекту Ленина мимо резиденции губернатора.
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