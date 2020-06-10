В Екатеринбурге устроившим катание в купальниках в телеге водителям грозят штрафы

После изучения видео автоинспекторы пришли к выводу, что автовладельцами были грубо нарушены правила дорожного движения.

В УГИБДД по Екатеринбургу отметили, что в соответствии с правилами, перевозка людей вне кабины запрещена. По этой причине действия водителя квалифицируются по ч. 2 ст. 12.23 КоАП. По данной статье предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.

Также было решено оштрафовать еще одного участника мероприятия за тонировку, машина которого не попала на видео.