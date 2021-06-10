Волонтеры Тагила награждены за помощь в голосовании за реконструкцию на Вагонке

Волонтеры Тагила награждены за помощь в голосовании за реконструкцию на Вагонке
Волонтеры Тагила награждены за помощь в голосовании за реконструкцию на Вагонке
Сегодня, 19:53ОбществоФото: TagilCity.ru
Волонтерам проекта «Формирование комфортной городской среды» вручили благодарственные письма главы города.

10 июня 2021 года в Нижнем Тагиле состоялось награждение волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры получили благодарственные письма за участие в проведении рейтингового голосования за объекты благоустройства 2022 года.

Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Нижнем Тагиле четвертый год.

В течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, команда добровольцев дежурила в МФЦ, на городских массовых мероприятиях и в торговых центрах. Волонтеры рассказывали жителям города о всероссийском голосовании на платформе 66.gorodsreda.ru. Помогали участием в выборе дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта. С помощью волонтеров свое мнение смог выразить каждый четвертый тагильчанин, принявший участие в голосовании.

В реализации таких масштабных, финансовоемких дел одобрение и учет мнения жителей являются обязательным условием. И вы стали одними из первых, кто продвигал современные технологии организации «обратной связи», онлайн-обсуждения планов по развитию города,обратился к волонтерам первый заместитель главы администрации города, временно исполняющий полномочия главы города Вячеслав Горячкин, вручая благодарственные письма.

Волонтерский корпус Нижнего Тагила составляет 87 человек. В него вошли по большей части студенты колледжей города.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для свердловских медиков и волонтеров, работающих в здравоохранении.

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