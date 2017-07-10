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Соцсеть «ВКонтакте» выплатила 2,5 млн рублей призёрам чемпионата по программированию VK Cup 2017 (ФОТО)
Сюжеты:
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Соцсеть «ВКонтакте» выплатила 2,5 млн рублей призёрам чемпионата по программированию VK Cup 2017 (ФОТО)

10 июля 2017, 19:50Общество
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