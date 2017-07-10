Соцсеть «ВКонтакте» выплатила 2,5 млн рублей призёрам чемпионата по программированию VK Cup 2017 (ФОТО)

9 июля в штаб-квартире «ВКонтакте» прошел финал чемпионата по программированию VK Cup 2017. VK Cup — чемпионат по программированию, который ВК организует совместно с Codeforces.

Ежегодно в нем принимают участие молодые специалисты от 14 и до 23 лет: студенты, школьники, любители алгоритмов и программирования.

В этом году в нем принимали участие 2 736 команд из 52 стран, но в финал вышли сильнейшие. Среди них и происходила борьба за денежные призы. Общий призовой фонд соревнований составил 2 490 368 рублей.

На финал приехали участники из команд Украины, России, США, Казахстана, Германии, Беларуси и Великобритании.

1-е место заняли местные представители турнира – Айдар Сайранов и Станислав Ершов из Санкт-Петербурга. Вторыми стали москвичи Михаил Ипатов и Владислав Макеев. «Бронза» турнира досталась представителю Украины Богдану Прищенко и Владимиру Смыкалову из Санкт-Петербурга.

Фото: VK Cup

Финальный этап длился три часа. Он состоял из семи заданий различной сложности. Учитывалось не только выполнение заданий, но и скорость, с которой они были готовы.

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» о прошедшем турнире:

Проводя VK Cup, мы делаем вклад в развитие движения олимпиадного программирования в нашей стране. В этом году турнир по традиции собрал сильнейших специалистов по программированию, участие принимали и обладатели титулов чемпиона мира.

Михаил Мирзаянов, руководитель проекта Codeforces:

Все финалисты прошли квалификационные раунды и три отборочных этапа чемпионата, которые проходили с марта по май. В финале встретились сильнейшие команды, участники показали высокий уровень навыков и умений. Все финалисты справились хотя бы с одной задачей, большинство решили три. Приятно, что победители опередили второе место по задачам — они решили 6 заданий из 7 предложенных.