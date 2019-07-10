Дмитрий Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Сегодня, 09:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Госпрограмма «Развитие пенсионной системы» исключена из списка программ, реализуемых в России, соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.
В последнем перечне госпрограмм говорилось, что программа должна быть реализована в период с 2020 по 2035 годы. Ранее сроки ее реализации уже сдвигались. Госпрограмма разрабатывалась с 2010 года, однако так и не была утверждена. Среди возможных причин отказа от нее называют разногласия касательно источников финансирования.
В 2014 году глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщал, что программа будет утверждена в текущем году, а к 2018 году размер пенсий должен увеличиться до двух прожиточных минимумов пенсионера. Последний на текущий момент в целом по России составляет 8,8 тысячи рублей, сумма по регионам может отличаться.
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