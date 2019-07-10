Дмитрий Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

В последнем перечне госпрограмм говорилось, что программа должна быть реализована в период с 2020 по 2035 годы. Ранее сроки ее реализации уже сдвигались. Госпрограмма разрабатывалась с 2010 года, однако так и не была утверждена. Среди возможных причин отказа от нее называют разногласия касательно источников финансирования.