В Екатеринбурге задержан подозреваемый в нападении на пункт микрозаймов
Сегодня, 14:21ОбществоФото: УМВД РФ по Екатеринбургу
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В столице Урала задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в нападении на пункт микрозаймов, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу.
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8 июля 36-летний мужчина обратился в пункт выдачи микрозаймов, расположенный на улице Щорса. В выдаче денежных средств ему было отказано, тогда он разозлился и достал заточку. Угрожая менеджеру, он потребовал отдать ему всю наличность, а затем забрал цепочку и серьги работницы финансовой организации.
Задержать подозреваемого удалось через несколько часов, он две недели назад вышел на свободу, не имел денег и являлся безработным. Ранее он был судим за преступления, связанные со сбытом наркотиков. Мужчина сообщил, что является наркоманом. В содеянном он признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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Правоохранители допускают, что задержанный может быть причастен к иным преступлениям.
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