В «Ъ» оправдали журналиста, рассказавшего о студентке, бросившейся под кортеж Путина
Заместитель главного редактора по экономической политике газеты «КоммерсантЪ» Дмитрий Бутрин прокомментировал информацию о том, что кортеж Владимира Путина сбил девушку во время пребывания в Екатеринбурге.
Буторин сказал, что правда известна только водителю автомобиля, в котором ехал президент. По этой причине слова корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова не стоит подвергать сомнению. Кроме того, по его словам, журналист описал то, что видел своими словами. Об этом он заявил в интервью изданию «Ридус».
Я бы не придавал этой истории никакого значения. Одному показалось одно, другому — другое, сказал Бутрин.
Ранее на сайте «Коммерсанта» была опубликована информация о том, что девушка угодила под колеса президентской машины, когда она отъезжала от УрФУ. Путин вышел из автомобиля, чтобы помочь девушке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что Путин вышел из машины, чтобы поговорить с жителями Екатеринбурга.