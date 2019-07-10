В «Ъ» оправдали журналиста, рассказавшего о студентке, бросившейся под кортеж Путина

Буторин сказал, что правда известна только водителю автомобиля, в котором ехал президент. По этой причине слова корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова не стоит подвергать сомнению. Кроме того, по его словам, журналист описал то, что видел своими словами. Об этом он заявил в интервью изданию «Ридус».

Я бы не придавал этой истории никакого значения. Одному показалось одно, другому — другое, сказал Бутрин.