Тагильчанин Михаил Юсупов участвует в конкурсе «Лучший гид России»

Двухминутный ролик на русском языке с рассказом о достопримечательностях города – все, что нужно, чтобы стать участником конкурса. Работы принимаются в нескольких номинациях: «Гид-профессионал. Музей», «Гид-профессионал. Город», «Гид-профессионал. Проводник», «Гид-любитель» и «Гид-любитель. До 18 лет».

«Лучший Гид России» – один из самый масштабных в РФ конкурсов видеороликов о туризме. Участие в нем – это полезный опыт для каждого, кто проводит экскурсии. Много хлопот доставило ограничение длительности ролика до 2 минут. Уместить в такой промежуток интересный и понятный рассказ было тяжело. В видеоролике я попытался рассказать о горе Высокой, благодаря которой появился город Нижний Тагил. Несмотря на то, что конкуренция в этом году очень высокая, в целом мы довольны проделанной работой. Желаем успехов остальным участникам, особенно из нашего города и области, поделился Михаил Юсупов с TagilCity.ru.