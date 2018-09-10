Оперативные службы Нижнего Тагила провели совместные учения

На базе 11-ой пожарной части в Нижнем Тагиле состоялись учения оперативных служб города. Сотрудники отрабатывали взаимодействие при ДТП.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Расставив аварийные знаки, они организовали встречу спецслужб. Далее прибыли пожарные, которые обесточили автомобиль, чтобы избежать возгорания.

Также на место условной аварии прибыла поисково-спасательная служба. Они разрезали автомобиль гидравлическим инструментом и разблокировали «пострадавших», которыми занялись медики. Врачи оказали первую медицинскую помощь спасенным сначала прямо в поврежденной машине, а затем – в автомобиле скорой помощи.