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#домахорошо
«Скапливаются арбузные корки»: жители дома в Нижнем Тагиле ведут борьбу с мухами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Скапливаются арбузные корки»: жители дома в Нижнем Тагиле ведут борьбу с мухами

Сегодня, 10:05ОбществоЮлия Суворова
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