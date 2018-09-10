«Скапливаются арбузные корки»: жители дома в Нижнем Тагиле ведут борьбу с мухами

Жительница дома по адресу Ленинградский проспект, 108 в Нижнем Тагиле пожаловалась на бездействие УК «Райкомхоз НТ». Женщина сообщила, что в подъезде, где она проживает, очень много мух.

Весь дом (одноподъездный), начиная с 1 этажа, заканчивая 9-тым - в мухах. Мухи массово кишат над головами, под ногами - везде, залетая в лифт, в квартиры,написала в соцсетях женщина.

С ее слов, она обращалась в СЭС, женщине там ответили, что ей нужно обратиться в управляющую компанию. Дом обслуживает УК «Райкомхоз НТ». Горожанка обратилась в УК. Также женщина отметила, что заявки жильцами подавались в УК неоднократно. Однако, со слов жителей подъезда, результата они не принесли.

Жильцы неоднократно делали заявки, но они, обнадёживая, что протравят мух, кормят «завтраками»,пожаловалась тагильчанка.

Жильцам дома приходится самим бороться с проблемой, однако избавиться от мух непрофессиональными методами не получается.

Видео Видео: Черный список Нижнего Тагила

В УК «Райкомхоз НТ» редакции TagilCity.ru пояснили, что жильцам в санобработке никто не отказывал.