«Это все женские штучки»: подъезд дома в Нижнем Тагиле залило фекалиями

В Нижнем Тагиле в доме по адресу ул. Вязовская, 37 проводился ремонт теплоузла, во время работ, со слов жителей дома, сантехники залили подъезд канализационными стоками.

Как сообщают местные жители, ситуация повторяется не первый раз. По этой причине они обратились за помощью на сайт «Городской контроль». В сообщении говорится, что из теплоузла разлились фекалии, сантехники заляпали стены грязными руками, а между тем ремонт в доме был проведен в 2017 году. Теперь жители обеспокоены тем, что вся краска со стен облезла, а в теплоузле скопились груды мусора.

В 2017 году отремонтировали подъезд. УК с периодическими ремонтами в теплоузле, постоянными сливами воды в подъезд, причинили ущерб - вся краска облезла. В теплоузле скопились груды мусора, слесари грязными руками уляпали все стены,говорится в сообщении.

Также тагильчане сообщили, что очередной розлив нечистот произошел 6 сентября и на момент 15.00 все еще не был устранен.

Фото сделано 6 сентября

Дом по адресу ул. Вязовская, 37 обслуживает управляющая компания ООО «Новострой». По факту коммунальной аварии в УК рассказали, что затопление произошло по вине самих жителей дома:

Это человеческий фактор, образовались 18 пробок, сантехники работали, засор произошел из-за женских гигиенических принадлежностей, понимаете, женские штучки. Мы жильцам это все показали. Сейчас все устранили.

Касательно жалобы жильцов на испорченный ремонт сотрудница УК «Новострой» пояснила редакции TagilCity.ru, что ремонт не пострадал.