Юные тагильчанки из ГДДЮТ стали призерами детского фестиваля «Наследники традиций»
Сегодня, 15:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воспитанницы ГДДЮТ заняли третье место во Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций», который проходил с 23 по 26 августа в Вологодской области.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Дворец творчества
Детский фестиваль «Наследники традиций» проходит уже третий год. В этом году в отборочном туре приняли участие 2 000 детей из 52 субъектов РФ. В финал попали только 240 участников.
Воспитанницы изостудии «Колорит» из ГДДЮТ заняли третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Юных художниц наградили кубком, а их педагога Любовь Степановну Черных — благодарственным письмом всероссийского фестиваля.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, тагильские художницы провели в рамках фестиваля мастер-класс «Уральская роза», который собрал немало участников. Также девочки посетили выставки, тренинги, развлекательные мероприятия, дискуссии и совершили экскурсию в село Ферапонтово.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей