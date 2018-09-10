Юные тагильчанки из ГДДЮТ стали призерами детского фестиваля «Наследники традиций»

Детский фестиваль «Наследники традиций» проходит уже третий год. В этом году в отборочном туре приняли участие 2 000 детей из 52 субъектов РФ. В финал попали только 240 участников.

Воспитанницы изостудии «Колорит» из ГДДЮТ заняли третье место в номинации «Декоративно-прикладное творчество». Юных художниц наградили кубком, а их педагога Любовь Степановну Черных — благодарственным письмом всероссийского фестиваля.