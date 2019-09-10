Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Сегодня, 13:39ОбществоФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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Администрация Екатеринбурга в соцсетях разместила ролики, на которых представлен Храм святой Екатерины, вписанный в облик города.
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Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку. Храм «поставили» на участок на территории Приборостроительного завода, пустырь в районе улиц Фурманова и Белинского и на набережную за Маковским мостом.
Мэр Александр Высокинский призвал депутатов еще раз оценить все проектные решения.
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Видео: Администрация Екатеринбурга
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Видео: Администрация Екатеринбурга
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Видео: Администрация Екатеринбурга
Напомним, в Екатеринбурге строительство Храма святой Екатерины планировалось на месте Театрального сквера. Однако после пикетов, прошедших в мае этого года, было принято решение о выборе другой площадки под храм. Мэрия сообщила, что новое место под строительство будет определено путем народного голосования.
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