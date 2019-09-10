Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках

Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку. Храм «поставили» на участок на территории Приборостроительного завода, пустырь в районе улиц Фурманова и Белинского и на набережную за Маковским мостом.

Мэр Александр Высокинский призвал депутатов еще раз оценить все проектные решения.

Видео Видео: Администрация Екатеринбурга

Видео Видео: Администрация Екатеринбурга

Видео Видео: Администрация Екатеринбурга