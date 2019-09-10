На Урале трое детей-инвалидов не могли получить тест-полоски для измерения сахара
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Шалинском районе трое детей-инвалидов не были обеспечены тест-полосками для измерения глюкозы в крови, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как рассказали в прокуратуре, трое несовершеннолетних детей должны были получить 28 упаковок тест-полосок для диабетиков. Но во второй половине 2018 года дети получили лишь 15 упаковок. Было установлено, что в Шалинской горбольнице не были выданы необходимые рецепты для получения тест-полосок.
Ссылаясь на распоряжение правительства «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год», прокурор внес представление об устранении нарушений, дети были обеспечены медицинскими изделиями, двое сотрудников больницы привлечены к дисциплинарной ответственности.
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