На Урале трое детей-инвалидов не могли получить тест-полоски для измерения сахара

Как рассказали в прокуратуре, трое несовершеннолетних детей должны были получить 28 упаковок тест-полосок для диабетиков. Но во второй половине 2018 года дети получили лишь 15 упаковок. Было установлено, что в Шалинской горбольнице не были выданы необходимые рецепты для получения тест-полосок.