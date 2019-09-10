Тагильчанка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка из «банка»
Сегодня, 13:18ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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41-летняя жительница Нижнего Тагила лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка якобы представителей службы безопасности банка, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что ей поступил звонок с сообщением о том, что с ее счета произошло списание денег, для проверки операции ей необходимо назвать звонившему код, который поступит ей по смс. После этого со счета горожанки пропали более 1,5 миллиона рублей. Женщина подчеркнула, что номер звонившего совпадал с номером, указанным на банковской карте.
Правоохранители напоминают тагильчанам, что не нужно передавать посторонним лицам какие-либо данные, связанные со счетом и банковской картой, а также выполнять какие-либо операции по просьбе звонивших, не убедившись, что звонок поступил из банка.
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