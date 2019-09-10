Тагильчанка лишилась 1,5 миллиона рублей после звонка из «банка»

Обратившаяся в полицию женщина рассказала, что ей поступил звонок с сообщением о том, что с ее счета произошло списание денег, для проверки операции ей необходимо назвать звонившему код, который поступит ей по смс. После этого со счета горожанки пропали более 1,5 миллиона рублей. Женщина подчеркнула, что номер звонившего совпадал с номером, указанным на банковской карте.