Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Сегодня, 11:36ОбществоPhoto: "Вконтакте" Алексея Балыбердина
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин отправил ходатайство о выделении средств из федерального бюджета на реабилитацию Черноисточинского водохранилища председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, программа была согласована с министерством природных ресурсов Свердловской области.

Документ был отправлен в министерство финансов РФ. Оттуда пришёл ответ, что Министерство готово выделить деньги после утверждения проекта распоряжения Правительством РФ.

Напомним, что ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявил о том, что сроки реабилитации Черноисточинского пруда срываются по причине того, что Минфин РФ откладывает принятие решения о финансировании. Во время объезда он обнаружил, что вода в пруду застойная и появился гнилостный запах, а плотине требуется срочный ремонт.

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Нижний Тагил
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