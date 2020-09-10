Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Напомним, что ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявил о том, что сроки реабилитации Черноисточинского пруда срываются по причине того, что Минфин РФ откладывает принятие решения о финансировании. Во время объезда он обнаружил, что вода в пруду застойная и появился гнилостный запах, а плотине требуется срочный ремонт.