Балыбердин попросил Мишустина выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского пруда

Депутат Госдумы Алексей Балыбердин отправил ходатайство о выделении средств из федерального бюджета на реабилитацию Черноисточинского водохранилища председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По его словам, программа была согласована с министерством природных ресурсов Свердловской области. Документ был отправлен в министерство финансов РФ. Оттуда пришёл ответ, что Министерство готово выделить деньги после утверждения проекта распоряжения Правительством РФ. Напомним, что ранее депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин заявил о том, что сроки реабилитации Черноисточинского пруда срываются по причине того, что Минфин РФ откладывает принятие решения о финансировании. Во время объезда он обнаружил, что вода в пруду застойная и появился гнилостный запах, а плотине требуется срочный ремонт.

