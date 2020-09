В Екатеринбурге фотограф Леонид Ирхин написал заявление в полицию на одного из казаков, который патрулировал Плотинку в поисках геев, сообщает Е1.

По словам фотографа, казак угрожал разбить фотокамеру, если он не удалит снимки. После того, как казак увидел, что его сфотографировали, он нецензурной бранью потребовал удалить снимок и хотел разбить камеру. Фотограф вызвал полицию. Полицейские приехали, доставили Ирхина в отделение, где он написал заявление. Напомним, что казаки в Екатеринбурге продолжили патрулирование улиц в поисках участников «Недели гордости» в гражданской одежде группами по два-три человека.

