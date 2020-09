Избиение Надежды и оскверненная могила. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 10 сентября.

В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву и ее супруга. Вчера вечером Журавлева с мужем отправились искать мужчин, которые в течение нескольких дней срывали ее агитационные листовки. Им удалось найти этих людей. Журавлева попыталась снять их на камеру, однако мужчины отреагировали агрессивно и напали на кандидата в депутаты и ее мужа. Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей». Отделение партии «Яблоко» отправило обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием провести тщательное расследование инцидента. Там связывают произошедшее с общественной и политической деятельностью Журавлевой. В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты Надежду Журавлеву 29-летняя тагильчанка подозревается в осквернении могилы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она выпивала на кладбище, затем разбросала венки и цветы у могилы, раскачала крест и выбросила его на оградку. Правоохранители сумели задержать тагильчанку. Она призналась в содеянном, но не смогла объяснить причину своего поступка, сказав, что была пьяна. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, ей грозит до трех месяцев лишения свободы. Выдернула крест и разбросала венки: тагильчанку подозревают в осквернении могилы Сегодня прошло третье заседание церковного суда, на котором рассматривался вопрос об отлучении от церкви отца Сергия. Схимонаха ранее уже лишили сана за его видеопроповеди и высказывания о пандемии коронавируса. Епархиальный суд вынес решение об отлучении опального схимонаха от церкви. Прошедшее заседание суда стало третьим, сам Сергий на него не явился, как и на предыдущие два суда. Лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви За возвращение прямых выборов мэров в Свердловской области активистам удалось собрать 15 тысяч подписей. Однако часть из них была забракована, поэтому в Заксобрание передали 13 тысяч подписей. Теперь депутатам предстоит проверить достоверность собранных подписей. Если 10 тысяч из них будут признаны достоверными, то законопроект о возвращении выборов должен быть рассмотрен. Стало известно сколько подписей за прямые выборы мэра забраковали

