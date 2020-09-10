Избиение Надежды и оскверненная могила. Итоги дня в Свердловской области

29-летняя тагильчанка подозревается в осквернении могилы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она выпивала на кладбище, затем разбросала венки и цветы у могилы, раскачала крест и выбросила его на оградку. Правоохранители сумели задержать тагильчанку. Она призналась в содеянном, но не смогла объяснить причину своего поступка, сказав, что была пьяна. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, ей грозит до трех месяцев лишения свободы.