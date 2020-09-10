Избиение Надежды и оскверненная могила. Итоги дня в Свердловской области

Избиение Надежды и оскверненная могила. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:41ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 10 сентября.

В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву и ее супруга. Вчера вечером Журавлева с мужем отправились искать мужчин, которые в течение нескольких дней срывали ее агитационные листовки. Им удалось найти этих людей. Журавлева попыталась снять их на камеру, однако мужчины отреагировали агрессивно и напали на кандидата в депутаты и ее мужа. Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».

Отделение партии «Яблоко» отправило обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием провести тщательное расследование инцидента. Там связывают произошедшее с общественной и политической деятельностью Журавлевой.

29-летняя тагильчанка подозревается в осквернении могилы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она выпивала на кладбище, затем разбросала венки и цветы у могилы, раскачала крест и выбросила его на оградку. Правоохранители сумели задержать тагильчанку. Она призналась в содеянном, но не смогла объяснить причину своего поступка, сказав, что была пьяна. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, ей грозит до трех месяцев лишения свободы.

Сегодня прошло третье заседание церковного суда, на котором рассматривался вопрос об отлучении от церкви отца Сергия. Схимонаха ранее уже лишили сана за его видеопроповеди и высказывания о пандемии коронавируса. Епархиальный суд вынес решение об отлучении опального схимонаха от церкви. Прошедшее заседание суда стало третьим, сам Сергий на него не явился, как и на предыдущие два суда.

За возвращение прямых выборов мэров в Свердловской области активистам удалось собрать 15 тысяч подписей. Однако часть из них была забракована, поэтому в Заксобрание передали 13 тысяч подписей. Теперь депутатам предстоит проверить достоверность собранных подписей. Если 10 тысяч из них будут признаны достоверными, то законопроект о возвращении выборов должен быть рассмотрен.

Related news:
итоги
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы