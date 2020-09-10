Избиение Надежды и оскверненная могила. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле избили кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Надежду Журавлеву и ее супруга. Вчера вечером Журавлева с мужем отправились искать мужчин, которые в течение нескольких дней срывали ее агитационные листовки. Им удалось найти этих людей. Журавлева попыталась снять их на камеру, однако мужчины отреагировали агрессивно и напали на кандидата в депутаты и ее мужа. Антон Журавлев получил множественные повреждения лица, Надежде предварительно поставлен диагноз «ушиб мягких тканей».
Отделение партии «Яблоко» отправило обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием провести тщательное расследование инцидента. Там связывают произошедшее с общественной и политической деятельностью Журавлевой.
29-летняя тагильчанка подозревается в осквернении могилы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как она выпивала на кладбище, затем разбросала венки и цветы у могилы, раскачала крест и выбросила его на оградку. Правоохранители сумели задержать тагильчанку. Она призналась в содеянном, но не смогла объяснить причину своего поступка, сказав, что была пьяна. В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело, ей грозит до трех месяцев лишения свободы.
Сегодня прошло третье заседание церковного суда, на котором рассматривался вопрос об отлучении от церкви отца Сергия. Схимонаха ранее уже лишили сана за его видеопроповеди и высказывания о пандемии коронавируса. Епархиальный суд вынес решение об отлучении опального схимонаха от церкви. Прошедшее заседание суда стало третьим, сам Сергий на него не явился, как и на предыдущие два суда.
За возвращение прямых выборов мэров в Свердловской области активистам удалось собрать 15 тысяч подписей. Однако часть из них была забракована, поэтому в Заксобрание передали 13 тысяч подписей. Теперь депутатам предстоит проверить достоверность собранных подписей. Если 10 тысяч из них будут признаны достоверными, то законопроект о возвращении выборов должен быть рассмотрен.