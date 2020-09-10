Прошла в финал: тагильчанка попала в топ-10 художников-аниматоров России

Прошла в финал: тагильчанка попала в топ-10 художников-аниматоров России

Сегодня, 17:11ОбществоPhoto: Страница Палагеи Генераловой в Instagram
Уроженка Нижнего Тагила Пелагея Генералова попала в десятку лучших художников-аниматоров, по версии AtrMasters, и прошла в финал, пишет АН «Между строк».

23-летняя девушка окончила Уральский колледж прикладного искусства и дизайна. Сейчас учится в художественном университете, проживает в Екатерибурге.

Когда мама сказала мне о конкурсе я не отнеслась всерьез, но заявку подала. Выполнила условия конкурса и забыла про него. Потом мама звонит и говорит, что я прошла дальше. Хотя мне казалось, что я справилась с заданием плохо, говорит участница конкурса.

Пелагея смогла пробиться в десятку лучших из 130 участников конкурса ArtMasters, теперь она поборется за первое место. Финал конкурса пройдет в октябре на студии «Союзмультфильм».

Напомним, тагильчанин примет участие в турнире «ПАРА-КРЫМ 2020», в составе сборной Свердловской области. Он поборется за «золото» в дисциплине настольный теннис.

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