Прошла в финал: тагильчанка попала в топ-10 художников-аниматоров России

Когда мама сказала мне о конкурсе я не отнеслась всерьез, но заявку подала. Выполнила условия конкурса и забыла про него. Потом мама звонит и говорит, что я прошла дальше. Хотя мне казалось, что я справилась с заданием плохо, говорит участница конкурса.