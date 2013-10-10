Выиграй билеты на шоу «Короли» в Театр Эстрады: без аналогов, с фантастическими эффектами, величайшие звезды 20-го века! (ВИДЕО)

24 октября в Театре Эстрады, что в Екатеринбурге на улице 8 марта, 15 состоится это захватывающее эстрадно-цирковое представление, не имеющее аналогов на российской сцене. Лазерное шоу, трансформации, неподражаемые костюмы и, конечно, музыка! Хиты кумиров, кто навсегда завоевал любовь в сердце, темпы и ритмы, которые не оставляют выбора вашему телу, а еще энергия, заполняющая все вокруг.

Уникальная возможность выиграть парный билет на это шоу выпал и тагильчанам. Все, что нужно – зарегистрироваться на сайте и оставить к этой новости комментарий. Итоговое решение примут организаторы шоу, и, как знать, вдруг именно вы увидите «Королей». К слову, суммарная стоимость парного билета – 2000 рублей, так что не мелочитесь на слова!

Ну а чтобы подзадорить интерес, вот небольшое видео-анонс:

Видео с официального сайта Театра Эстрады.

Кстати, на следующей неделе TagilCity.ru разыграет парный билет на лучшую комедию всех времен и народов «В джазе только девушки» на сцене также Театра Эстрады (3 ноября). Атмосфера 30-х годов прошлого века – разборки между гангстерами и полицией, музыка, романтика, и, конечно же, любовь! Спектакль представляет собой не просто перенос действия фильма с пленки на сцену – это, скорее, современная вариация на данную тему. Зрителей ждут и новые сюжетные линии. Так что следим за обновлениями и оставляем комментарии!