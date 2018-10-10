Ученики тагильской школы получили международные дипломы владения иностранным языком

33 ученика школы №32 в Нижнем Тагиле получили международные дипломы первого уровня о знании немецкого языка. 14 старшеклассникам вручили сертификаты Кембриджского университета.

Дипломы, подтверждающие уровень В1 владения немецким языком, ребятам вручили консул генерального консульства Германии в Екатеринбурге госпожа Промниц и заместитель координатора регионального отделения федерального управления по делам школьного образования за рубежом в Екатеринбурге господин Штефан.

В следующее году я планирую сдать на второй уровень. Для этого нужно пройти экзамен в школе, предварительную подготовку, рассказала учащаяся школы №32 Екатерина Заика, получившая диплом владения языком первого уровня.

Для того чтобы понять структуру и требования данного экзамена, педагоги школы также прошли тестирование, информирует «Тагил-ТВ».