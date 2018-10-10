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Ученики тагильской школы получили международные дипломы владения иностранным языком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ученики тагильской школы получили международные дипломы владения иностранным языком

Сегодня, 13:09Общество
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