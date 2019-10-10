СМИ назвали дату визита Дмитрия Медведева в Свердловскую область

Ранее анонсировалось, что Медведев приедет на Средний Урал 15 октября, однако позже план визита был изменен, глава правительства примет участие в форуме «Дорога 2019».

Дмитрий Медведев посетит Екатеринбург, также в программу визита включено посещение одного из свердловских городов, какого именно — не разглашается.