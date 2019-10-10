СМИ назвали дату визита Дмитрия Медведева в Свердловскую область
Сегодня, 14:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Свердловскую область 16 октября, сообщает «Новый день» со ссылкой на собственные источники.
Ранее анонсировалось, что Медведев приедет на Средний Урал 15 октября, однако позже план визита был изменен, глава правительства примет участие в форуме «Дорога 2019».
Дмитрий Медведев посетит Екатеринбург, также в программу визита включено посещение одного из свердловских городов, какого именно — не разглашается.
Среди наиболее вероятных вариантов называют Верхнюю Пышму, где находятся предприятия «Уралэлектромедь» и «Уральские локомотивы». Менее вероятные варианты — Нижний Тагил с УВЗ и Первоуральск.
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