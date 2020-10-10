Председатель свердловского арбитражного суда уходит в отставку

Председатель свердловского арбитражного суда уходит в отставку

Сегодня, 15:14ОбществоPhoto: pixabay.com
Председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку, сообщает «Федерал Пресс».

Ее полномочия истекали в 2023 году. Заявление Цветковой будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей Российской федерации. Однако, пока в повестке нет заседания, на котором бы рассматривался уход.

На данный момент у Цветковой есть четыре заместителя, предполагается, что один из них может занять ее пост.

Цветкова работает на этой должности с 2011 года, в 2017 году указом Президента РФ она была переизбрана на второй шестилетний срок.

Напомним, накануне уволился начальник информационно-аналитического управления Законодательного собрания Свердловской области Сергей Литвиненко.

Related news:
Свердловская областьсудотставка
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы