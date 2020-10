Председатель свердловского арбитражного суда уходит в отставку

Председатель свердловского Арбитражного суда Светлана Цветкова уходит в отставку, сообщает «Федерал Пресс».

Ее полномочия истекали в 2023 году. Заявление Цветковой будет рассматривать Высшая квалификационная коллегия судей Российской федерации. Однако, пока в повестке нет заседания, на котором бы рассматривался уход. На данный момент у Цветковой есть четыре заместителя, предполагается, что один из них может занять ее пост. Цветкова работает на этой должности с 2011 года, в 2017 году указом Президента РФ она была переизбрана на второй шестилетний срок. Напомним, накануне уволился начальник информационно-аналитического управления Законодательного собрания Свердловской области Сергей Литвиненко. Главный аналитик свердловского заксобрания уволился

