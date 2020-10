Напротив здания администрации Екатеринбурга начался пикет в поддержку белорусских протестов, пишет E1.

Протестующие собрались у памятника Ленину. Одна из женщин подняла плакат с обвинением в адрес российских властей в спонсорстве президента Белоруссии. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и пытаются разогнать несогласованное мероприятие. Напомним, протесты в Белоруссии начались в августе после переизбрания президента Лукашенко. Митингующие несогласны с результатом выборов и требуют проведения честного голосования. В Белоруссии на протестную акцию в центре Минска собрались более 100 тысяч человек

