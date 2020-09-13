В Белоруссии на протестную акцию в центре Минска собрались более 100 тысяч человек

В Белоруссии на протестную акцию в центре Минска собрались более 100 тысяч человек

Сегодня, 20:24ОбществоPhoto: телеграм-канал "TUT.BY"
На протестную акцию на проспекте Минска вышли около 100 тысяч жителей, сообщает «Федерал Пресс».

Колонна протестующих движется к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Шествие заняло проезжую часть и тротуары, движение по проспекту Независимости перекрыто.

Кроме того, к месту проведения акции сходятся колонны жителей из разных районов города.

В ходе протестной акции уже задержаны около 250 человек. Их задержали за флаги и иную символику, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что к центру Минска съезжаются БТР и спецтехника, а у резиденции президента стоят автозаки, милицейские автобусы и водометы.

Напомним, что 6 сентября в Белоруссии прошел протестный «Марш единства». Граждане требуют проведения «новых честных выборов».

Related news:
Белоруссияации протеста
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
В Нижнем Тагиле зафиксировано превышение концентрации в воздухе сразу двух веществ
«Новые заплатки на старые штаны». Что делать с протекающими крышами тагильских домов
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы