В Белоруссии на протестную акцию в центре Минска собрались более 100 тысяч человек

Колонна протестующих движется к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Шествие заняло проезжую часть и тротуары, движение по проспекту Независимости перекрыто.
Кроме того, к месту проведения акции сходятся колонны жителей из разных районов города.
В ходе протестной акции уже задержаны около 250 человек. Их задержали за флаги и иную символику, которые не были зарегистрированы в установленном порядке.
Ранее сообщалось, что к центру Минска съезжаются БТР и спецтехника, а у резиденции президента стоят автозаки, милицейские автобусы и водометы.
Напомним, что 6 сентября в Белоруссии прошел протестный «Марш единства». Граждане требуют проведения «новых честных выборов».