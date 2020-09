В Белоруссии на протестную акцию в центре Минска собрались более 100 тысяч человек

На протестную акцию на проспекте Минска вышли около 100 тысяч жителей, сообщает «Федерал Пресс».

Колонна протестующих движется к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Шествие заняло проезжую часть и тротуары, движение по проспекту Независимости перекрыто. Кроме того, к месту проведения акции сходятся колонны жителей из разных районов города. В ходе протестной акции уже задержаны около 250 человек. Их задержали за флаги и иную символику, которые не были зарегистрированы в установленном порядке. Ранее сообщалось, что к центру Минска съезжаются БТР и спецтехника, а у резиденции президента стоят автозаки, милицейские автобусы и водометы. Напомним, что 6 сентября в Белоруссии прошел протестный «Марш единства». Граждане требуют проведения «новых честных выборов». В Минске требуют проведения «новых честных выборов». Что происходит?

