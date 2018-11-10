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Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года

Сегодня, 10:30ОбществоФото: 66.fsin.su
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