Более 600 телефонов были изъяты в свердловских колониях с начала года
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 66.fsin.su
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С января по ноябрь сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области изъяли более 600 сотовых телефонов, которые пытались передать в колонии. Помимо средств связи самыми частыми передачами стали наркотики и алкоголь.
За 10 месяцев, прошедших с начала года, в колонии Свердловской области пытались пронести 603 телефона, 326 сим-карт, 129,2 грамма наркотических средств и 7,3 литра напитков, содержащих спирт.
Например, 8 ноября в ИК-53 сотрудники ГУФСИН обнаружили икону, внутри которой находился сотовый телефон. А в конце октября заключённый СИЗО-1 в Екатеринбурге попытался пронести телефон в прямой кишке, сообщают «Вечерние Ведомости».
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